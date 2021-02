Septembre 2020. Première journée de Bundesliga. Le champion en titre reçoit Schalke 04. Les coéquipiers de Robert Lewandowski corrigent le club du bassin de la Ruhr. A la 72ème minute, Hans Flick effectue un triple changement. Parmi les entrants, Jamal Musiala, 17 ans. Neuf minutes après son entrée au jeu, l’homme au dossard 42 plante le huitième et dernier but de son équipe. Il devient, à 17 ans, le plus jeune joueur bavarois à avoir marqué un but en Bundesliga.