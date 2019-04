Selon le président du club, les deux conducteurs du bus se seraient endormis, provoquant un crash mortel. Parmi les occupants du bus, Josef Sural a en effet succombé à l'accident tandis que cinq autres joueurs sont grièvement blessés. Selon l'agence turque Anadolu, Sural et six équipiers avaient loué un bus pour rentrer ensemble à l'inverse du reste de l'équipe, qui a pris le car du club. Le conducteur a été arrêté et une enquête a été ouverte.Notons que l'ex-Anderlechtois Fabrice N'Sakala fait partie de l'équipe d'Alanyaspor. Le Français avait d'ailleurs délivré son premier assist de la saison au cours de ce match à Kayserispor.