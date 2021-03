Et, sur les Ramblas, l’événement est le sujet de toutes les conversations. Comme le dit sa devise, le Barça est "bien plus qu’un club". C’est un monument qui fait la fierté de tout un peuple. C’est aussi, parallèlement, un énorme outil politique dans une Catalogne où l’indépendantisme attise tant de passions. Cette fois, l’enjeu du scrutin est essentiel. L’entité blaugrana traverse, en effet, une grave crise institutionnelle et financière.