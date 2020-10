Derrière le Real Madrid, l’AC Milan est le club européen qui compte à son palmarès le plus de titres en Ligue des champions. Il possède sept coupes aux grandes oreilles dans ses vitrines de San Siro. Voilà plusieurs années, pourtant, qu’il traverse une période très difficile. Depuis 2011, il n’a plus remporté le moindre Scudetto. Et ces dernières saisons ont carrément tourné au cauchemar, tant au niveau sportif que financier.