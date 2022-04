Le nouveau fair-play financier, sorti soudainement du chapeau de l’UEFA, fait sourire les initiés. Bien plus souple que le précédent, il va tout simplement permettre aux clubs riches d’être encore plus riches ! À sa naissance, en 2009, ce système de contrôle économique avait pour but d’éviter que des clubs ne dépensent davantage qu’ils ne gagnent. Mais, à l’évidence, ce concept de bon père de famille ne plaisait pas à tout le monde et était, en prime, compliqué à appliquer.