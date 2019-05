Le coach croate du Bayern Munich, Niko Kovac, devrait prématurément quitter le club. Dès cet été à en croire le site d'informations Goal.





L'aventure liant le Bayern Munich et son coach Niko Kovac devrait prendre fin dès le terme de la saison alors qu'il lui reste deux ans de contrat et ce, même si le club venait à remporter la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.





Cette décision serait motivée, selon le site d'information Goal, par l'élimination précoce des Bavarois en Ligue des champions. En plus de cela une partie du vestiaire aurait tourné le dos au tacticien remettant en cause certains choix. En plus d'une confiance dégradée avec des cadres comme Joshua Kimmich, James Rodriguez, Jérôme Boateng ou encore Franck Ribéry, l'ancien manager de l'Eintracht Francfort serait en conflit avec le directeur général du club, Karl-Heinz Rummenigge.





Pour succéder au Croate de 44 ans, des noms comme Mark Van Bommel ou Erik ten Hag, l'actuel entraîneur de l'Ajax, sont mentionnés.