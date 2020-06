Comme à l’aller (1-1), l’ex-Anderlechtois devrait recevoir l’occasion de se montrer.

Après l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne, voilà l’Italie ! Le football dans la Botte reprend en douceur avec la Coupe (avant le championnat dès le 20 juin) mais en fanfare avec deux énormes affiches. Un duel entre Dries Mertens et Romelu Lukaku samedi mais avant cela, un choc entre Cristiano Ronaldo et… Alexis Saelemaekers, où tout reste possible après le partage (1-1) de l’aller.

(...)