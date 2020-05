Les joueurs du club de football du PSV Eindhoven ont accepté une réduction temporaire de leur salaire.

"Le groupe de joueurs a clairement fait savoir dès le départ qu'il comprenait la nécessité et l'urgence de la situation", a déclaré le directeur général Toon Gerbrands. "Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une situation complexe. Ce n'est pas drôle de faire une telle demande, mais le résultat montre qu'il y a de la compréhension. Nous chérissons l'unité de l'esprit".

Le FBO (organisation patronale) et la VVCS (syndicat des joueurs) sont parvenus à un accord il y a deux semaines sur une réduction collective des salaires dans le football professionnel aux Pays-Bas. Plus le salaire est élevé, plus les joueurs, entraîneurs et cadres devront réduire leur salaire entre 2,5 à 20 % au maximum.

Denzel Dumfries est fier de l'accord que le conseil des joueurs du PSV a conclu avec la direction. "Il est clair qu'il fallait faire quelque chose", a réagi le capitaine. "C'est une situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons et nous comprenons que nous devons y penser. Nous avons pensé qu'il était crucial que tout le monde dans le groupe soutienne cela et nous avons réussi. Dans les vestiaires, l'unité de pensée est la chose la plus importante qui soit. Je suis fier que cela ait fonctionné".

"Nous sommes conscients que nos supporters et nos sponsors, par exemple, doivent faire des choix difficiles en ce moment", a poursuivi Dumfries. "C'est formidable de voir à quel point l'engagement reste important. Malgré l'incertitude, nous constatons une grande loyauté envers notre club et c'est très spécial. Nous avons donc indiqué à la direction que nous aimerions beaucoup faire encore plus d'efforts pour montrer que l'appréciation est mutuelle. Bien sûr, nous sommes ici principalement pour jouer au football, mais nous nous rendons compte que dans cette situation, on peut nous demander plus".