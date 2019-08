Après avoir été révélé sous les couleurs de la Juve, le jeune attaquant Moise Kean a séduit Everton, au point de s'y faire transférer.

Et si les présentations de joueurs dans leur nouveau club sont généralement une simple formalité médiatique, Marcel Brands, directeur du football à Everton, a décidé de rendre cette séquence particulièrement touchante.

Après avoir remis la traditionnelle vareuse au joueur, il a ajouté: "J'ai un cadeau spécial. Parce que je sais qu'une personne est la personne la plus importante dans ta vie. Je connais un peu ta vie, je voulais vous remettre ce cadeau". Il brandit alors un second maillot avec un flocage particulier: "Ton premier maillot avec 'Mami'. C'est un cadeau de nous pour ta maman", avant que Marcel Brand ne s'adresse directement à sa maman: "Nous allons prendre soin de votre fils. Et j'espère vous voir souvent".

La mère du jeune joueur de 19 ans s'est occupée seule de lui. Voilà un bel hommage qu'Everton lui rend.

Le joueur, transféré pour 30 millions d'euros, expliquait à la chaîne du club les raisons de son choix: "Ce qui m'a convaincu de signer à Everton, c'est qu'il s'agit d'un club qui veut aller de l'avant, comme moi. C'est un club qui a de l'ambition et je vais travailler dur pour l'aider à atteindre ses objectifs. J'ai l'habitude de gagner (avec la Juventus) et je veux apporter cette mentalité de gagneur à l'équipe"