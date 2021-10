"Je vais fermer quelques bouches", disait Cristiano Ronaldo avant ce week-end. Si le talent du garçon ne fait aucun doute, son sens du timing a déjà été meilleur.Face à Liverpool, ManU a pris l'eau dès le premier quart d'heure. Et alors que les Mancuniens étaient menés 0-3 à la 46e minute, le Portugais a passé ses nerfs sur le jeune Curtis Jones. Le médian de Liverpool subissait une faute du quintuple Ballon d'or et se retrouvait au sol avant d'être littéralement roué de coups par son agresseur, qui s'est largement inspiré de son compatriote Pepe. A la différence près que Pepe avait écopé d'une carte rouge et de dix matches de suspension pour un attentat similaire face à Getafe, en 2009. Ronaldo, lui, s'en sort avec une simple carte jaune.Pas de doute, le VAR est aussi efficace en Angleterre qu'en Belgique !