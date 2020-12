Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de Bologne, est apparu énervé en conférence de presse ce vendredi. Et pour cause: depuis plusieurs semaines, une taupe dans son vestiaire révèle la tactique du prochain match à la presse.



"Cette fois, j'ai fait exprès d'annoncer une fausse tactique à mes joueurs pour essayer de voir lequel est la taupe. Je vous jure que si je trouve celui qui parle aux journalistes, je le colle au mur et il ne jouera plus. Ca va être sa putain de fête" a-t-il notamment annoncé devant l'ensemble de la presse.



La suite de la saga au prochain épisode. En attendant, on imagine que le joueur concerné est dans ses petits souliers...