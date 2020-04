En cette période de confinement, le Britannique a décidé de faire parler son grand cœur.

Tout comme José Mourinho il y a quelques semaines, qui a été livré leurs courses à plusieurs personnes âgées de Londres, l'entraîneur de West Ham David Moyes a décidé de se porter volontaire dans sa ville de Lancashire. Au vu de la crise du coronavirus, le football est à l'arrêt. Contrairement à l'Allemagne, où les clubs ont progressivement repris le chemin de l'entraînement, en Angleterre, tout le monde reste chez lui car la situation est loin d'être aussi bonne que chez nos voisins de l'est.

Pour occuper ses journées, David Moyes a donc décidé de se porter volontaire comme livreur de fruits et légumes. "Il y avait une annonce devant un magasin de fruits et légumes sur laquelle il était indiqué : 'volontaires recherchés'", a expliqué Moyes au Sun, "J'y ai répondu favorablement et depuis lors je m'occupe des livraisons. Je ravitaille toutes les personnes du quartier. Les gens me reconnaissent la plupart du temps."

Mais Moyes ne peut pas s'arrêter pour discuter avec les supporters : "Je laisse le sac de nourriture devant la porte d'entrée et j'attends depuis la rue de voir si les gens l'ont vu. Ensuite, je me rends immédiatement à l'adresse suivante !"