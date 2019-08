Ce dimanche, Manchester City a remporté le Community Shield aux tirs au but face à Liverpool (1-1 puis 5-4 aux t.a.b.).





Un premier titre qui a été enlevé grâce à un dernier tir de Gabriel Jesus.





Le Brésilien aura passé un bon dimanche puisqu'il aura aussi réussi à mettre fin à un long record sur la pelouse du Wembley.







En effet, le joueur de Man City a réussi à dribbler le défenseur des Reds, Virgil Van Dijk. Ce qui pourrait ne pas ressembler à un exploit...sauf que Van Dijk n'avait plus été dribblé par un joueur depuis mars 2018, soit 1 an et demi !











Virgil Van Dijk aura réussi à tenir 65 matches. Pas mal...