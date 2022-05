Dimanche soir, La Haye s'est incliné aux tirs au but (7-8) dans la manche retour des playoffs de promotion/relégation en Eredivisie, contre l'Excelsior Rotterdam. Après un match nul à l'aller, 1-1, et une folle rencontre au retour terminée sur le score de 4-4, l'Excelsior remporte ces playoffs et disputera la saison prochaine dans l'élite du football néerlandais.

L'Excelsior a cru prendre l'avantage à la demi-heure, mais Dallinga a manqué son pénalty (30e), donnant l'occasion à Verheydt d'ouvrir le score et mettre ainsi La Haye aux commandes dans la foulée (1-0, 35e). Cinq minutes plus tard, Pires a doublé la mise sur un assist du défenseur belge Hervé Matthys (2-0, 45e).

Dès le retour des vestiaires, Steijn a inscrit un nouveau but pour La Haye (3-0, 47e) qui pensait alors avoir validé sa promotion, menant 4-1 au total des deux matchs. C'était sans compter sur un retour inespéré de l'Excelsior, amorcé par l'exclusion d'Asante du côté de La Haye, pour deux cartons jaunes (69e). Azarkan (3-1, 79e) puis Niemeijer (3-2, 83e) ont réduit l'écart avant que Dallinga n'inscrive le but salvateur dans les arrêts de jeu (3-3, 90e+3), quelques secondes après que Chacon a été exclu remettant les équipes à égalité numérique.

En prolongations, Komljenovic a redonné l'avance à La Haye en première période (4-3, 97e), mais El Yaakoubi est parvenu à remettre, une nouvelle fois, les compteurs à zéro (4-4, 109e). Les deux équipes se sont dirigées vers l'impitoyable épreuve des tirs au but et dans celle-ci, c'est l'Excelsior qui a finalement triomphé.

Du côté des Belges, Hervé Matthys a disputé toute la rencontre, transformant son tir au but pour La Haye. Son coéquipier Samy Bourard est lui monté au jeu à la 66e avant d'être remplacé une vingtaine de minutes plus tard. Pour l'Excelsior, Siebe Horemans a également disputé les 120 minutes de jeu et marqué son tir au but tandis que le gardien réserviste, Bo Geens, est resté sur le banc.