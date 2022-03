Passé par le Standard entre 2016 et 2018, Matthieu Dossevi est un vrai globe-trotteur du foot. L'ailier tient rarement plus de deux ans dans le même club: depuis son départ de Belgique, il est passé par Metz, Toulouse, Denizlispor (Turquie) et Amiens, où il a atterri en début de saison.Longtemps tenu à l'écart à cause d'une blessure à la cheville, le Français ne disputait que son 4e match de Ligue 2, ce week-end, face à Dijon. Une rencontre que son équipe dominait jusqu'à la 92e minute avant de concéder l'égalisation de manière ridicule. Sur cette action, Dossevi fait pourtant le geste défensif parfait avec une amortie de la poitrine pour son gardien, sur un centre adverse. Mais Regis Gurtner, le gardien d'Amiens, s’emmêlait les pinceaux en voulant controler le ballon du pied et le laissait filer dans son but...