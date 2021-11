Même les plus grands attaquants peuvent avoir des moments d'égarement. C'est aussi le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui compte pourtant un ratio fou de 92 buts en 160 rencontres avec les Gunners. Mais ce samedi, en début d'après-midi, face à la lanterne rouge Newcastle, l'ancien de Dortmund n'a pas été en réussite.

À la 40e minute de jeu, alors que le score était encore vierge, le Gabonais a manqué l'immanquable. Après un beau mouvement initié par Sambi Lokonga, une nouvelle fois titulaire dans l'entrejeu des Gunners, Saka se défait de son adversaire dans la surface et centre en retrait vers l'entrée du petit rectangle où se trouvait Smith-Rowe. La tête du jeune anglais est déviée par le gardien des Magpies... dans les pieds d'Aubameyang. Seul à un mètre du but et visiblement surpris de voir le ballon arrivé, l'attaquant a placé le ballon sur le poteau.

Heureusement pour Aubameyang, les Gunners ont ouvert la marque en début de seconde période grâce à Saka. Mais il est fort probable que ce raté face le tour du monde.