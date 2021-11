L'international nigérian Cyriel Dessers, né à Tongres, était arrivé à Genk pour 4 millions d'euros durant l'été 2020. Il serait sans doute devenu l'un des attaquants-phares du championnat belge si Onuachu était parti cet été. Mais au lieu de cela, son compatriote est resté quelques mois supplémentaires et les Limbourgeois ont prêté Dessers à Feyenoord, dans les dernières heures du mercato.Pas de chance pour lui, Bryan Linssen est indiscutable à la pointe de l'attaque des Néerlandais, du haut de ses neuf buts depuis le début de saison. Alors, Dessers fait ce qu'il faisait déjà la saison dernière: il monte au jeu pour les vingt dernières minutes. Mais cela lui réussit plutôt bien puisqu'il compte déjà quatre buts (et un assist) en Eredivisie à ce jour. Avec une drôle de particularité: il les a tous plantés à la 92e minute.Cette étonnante série a débuté contre le PSV Eindhoven, le 19 septembre, avec le but du 0-4. Sans grande importance, donc. Mais contre le NEC Nimègue, une semaine plus tard, il avait tué tout suspense en inscrivant le 5-3. Et après un mois d'octobre plutôt calme, Dessers a de nouveau fait mouche à deux reprises en championnat: dans le derby contre le Sparta Rotterdam et contre l'AZ Alkmaar. Les scores finaux de ces deux matches ? 0-1 et 1-0. Des buts qui rapportent donc quatre points à son équipe et des choses à dire aux statisticiens les plus attentifs.Signalons toutefois que Dessers a aussi marqué contre l'Union Berlin (Conference League), à la 72e minute cette fois.