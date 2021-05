Treize points d'avance à seulement quatre journées de la fin de saison: le compte est bon pour l'Inter Milan ! Les Nerazzurri ont assisté de loin au match nul de l'Atalanta à Sassuolo, alors que seule une victoire des Bergamasques aurait repoussé l'officialisation de leur sacre.

L'Inter met un terme au règne de la Juventus qui avait remporté les neufs derniers titres. La Juve avait entamé son hégémonie en 2012 avec Antonio Conte sur le banc de touche. Conte est aujourd'hui l'entraîneur de l'Inter, qui renoue avec le Scudetto après onze ans de disette et un dernier sacre datant de 2010.



Le Scudetto est donc officiellement dans la poche des Lombards, ce qui offre à Romelu Lukaku un premier titre de champion national depuis celui glané à Anderlecht en 2009-2010. Inutile de préciser que le Diable rouge fut l'un des héros de cette saison du côté de l'Inter, avec pas moins de 21 buts et 8 assists en 33 apparitions en Serie A. Ce qui fait de lui le joueur le plus décisif du championnat, devant un certain Cristiano Ronaldo (25 buts et 2 assists).

A quatre matches de la fin, l'Atalanta reste 2e à 13 points de l'Inter, avec 69 points, soit autant que l'AC Milan, qui a gagné samedi contre Benevento (2-0), et ne peut plus rejoindre la tête. Bergame a raté à un quart d'heure de la fin un penalty qui aurait pu préserver le suspense dans la course au titre.