L'Inter Milan et son président Steven Zhang ont fait don de 100.000 euros pour lutter contre le coronavirus.

Mercredi soir, l'Inter Milan a annoncé par voie de communiqué un don de 100.000 euros en faveur du département des sciences biomédicales et cliniques de l'hôpital Luigi Sacco de Milan.

Steven Zhang et le club de Romelu Lukaku annoncent qu'ils ont décidé de soutenir "une structure d'excellence". Le président du club explique et espère que l'analyse en cours de nouveaux génomes permettra d'obtenir des estimations plus précises sur l'entrée du virus en Italie et sur sa propagation. "L'Inter a un lien indéfectible avec la ville de Milan et est fier du dévouement avec lequel tout le personnel de l'hôpital Sacco fait face à cette situation exceptionnelle", a déclaré le président Steven Zhang.