Après leur défaite à la Lazio, les partenaires de Romelu Lukaku ont encore perdu des plumes dans un sommet. Le titre s’éloigne…

Le bruit de chaque touche de balle qui résonne. Les consignes des entraîneurs qui en font de même. Comme les éclats de voix des joueurs : ce 251e derby d’Italie entre la Juventus Turin et l’Inter Milan restera comme l’un des plus étranges de l’Histoire dans ce huis clos un poil angoissant imposé par cette épidémie de coronavirus qui frappe l’Italie en plein cœur et qui ne cesse de s’étendre.

(...)