Le défenseur central allemand Antonio Rüdiger arrive au Real Madrid où il a signé un contrat de quatre ans, a annoncé le club champion d'Europe jeudi sur son site. Il a bénéficié d'un transfert après être arrivé en fin de contrat à Chelsea où il évoluait depuis 2017. Il y joua sa première saison aux côtés de Thibaut Courtois et deux saisons avec Eden Hazard. Il les retrouvera tous les deux dans la capitale espagnole. "Notre équipe est renforcée par l'un des meilleurs défenseurs du monde" estime le club madrilène. "En outre, il a été inclus dans l'équipe idéale de la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons. La saison dernière, il a battu son record de matchs joués et de buts marqués, faisant 54 apparitions et marquant cinq buts pour Chelsea", précise le Real.