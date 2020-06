Plus que jamais, le Bayern Munich rime avec Robert Lewandowski et Thomas Müller. Ce week-end encore, ils ont marqué les esprits et l’histoire et franchissant tous deux un cap. Sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-4), Müller a délivré sa 19e puis sa 20e passe décisive de la saison, dont la seconde pour Lewandowski, auteur de son 30e but en 28 matchs de Bundesliga. Rien que ça.

Si le buteur polonais tentera désormais d’aller chercher l’increvable record des 40 goals en une seule saison réalisé par Gerd Müller en 1971-1972, son coéquipier allemand entre déjà dans les bouquins d’histoire du football. En offrant le ballon du 2-4 à Lewandowski, Müller a égalé le record d’assists (20) d’un certain Kevin De Bruyne, gravé dans le marbre lors de la saison 2014-2015 avec Wolfsburg.

(...)