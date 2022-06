Pour le plus grand bonheur de Thierry Dailly. "On discute depuis trois ou quatre mois avec John sur le projet Lyon et j’ai poussé pour. Cela change énormément de choses, c’est positif. C’est encore une plateforme énorme, un club formateur du top 10 mondial, un très grand club avec un président que j’admire. Aulas est une sorte de mentor. C’est un club un peu similaire au RWDM mais à un autre niveau parce qu’ils sont repartis de D2 en créant une institution. C’est énorme pour le groupe. Cela ne peut être que positif", veut croire le dirigeant bruxellois qui en est persuadé : "On n’est pas du tout délaissé, au contraire. C’est un honneur d’être un petit parmi les grands et pour devenir aussi un grand. On a une grande marge de progression."