En s’imposant à Rennes, les Marseillais possèdent huit points d’avance sur le 3e.

Vendredi, Marseille a souffert. Marseille a été dominé mais Marseille n’a pas craqué. Grâce à un but en fin de match de Strootman, les joueurs d’André Villas-Boas ont réalisé un petit hold-up qui fait du bien au classement. Un succès qui leur permet d’avoir huit points d’avance sur son poursuivant, Rennes, et quatre de retard (mais avec deux matchs de plus) que le leader parisien.

Et si cette saison était enfin la bonne pour l’OM ? Pas celle pour être champion, mais celle pour monter sur la 2e marche du podium. Tout semble aller dans le bon sens mais attention, ce n’est pas la première fois que les Marseillais se retrouvent dans une situation similaire avant de craquer après le mois de janvier.

En effet, c’est déjà la troisième fois, sur les six dernières saisons, que Marseille se retrouve avec 41 unités après 20 matchs. Mais que ce soit lors de la saison 2014-2015 ou 2017-2018, le résultat final était le même : une décevante 4e place ! Les Olympiens arriveront-ils enfin à vaincre la malédiction pour s’imposer comme dauphin légitime de ce PSG intouchable dans l’Hexagone ? Les astres semblent bien alignés et André Villas-Boas y croit : "Il nous reste encore beaucoup de gros matchs à disputer à l’extérieur mais si on continue comme ça, on peut rêver de la deuxième place", expliquait le technicien marseillais au micro de BeIN Sports après la victoire face à Rennes.