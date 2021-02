Marseille, 17 fév 2021 (AFP)

L'Olympique de Marseille a gagné pour la première fois en Ligue 1 depuis un mois et demi, mercredi à domicile contre Nice (3-2) en match en retard, une victoire qui permet à l'OM de remonter à la 6e place un point derrière Rennes.

Les Phocéens, privés de succès depuis le 6 janvier et sept matches de rang (quatre défaites, trois nuls), ont ramené un peu de sérénité au Vélodrome avec un but d'Alvaro Gonzalez (14e) et un doublé de Saif-Eddine Khaoui (42e, 54e). Les partenaires de Steve Mandanda, sauvé par un poteau dans le temps additionnel, comptent encore un match en retard contre les Rennais à disputer le 10 mars.