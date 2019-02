"Il faut que ce soit le début d'une série", espère l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, après la victoire contre Bordeaux (1-0), dans un huis clos qu'il a trouvé "horrible", mardi en match en retard de la 18e journée de Ligue 1.

Cette victoire fait-elle du bien, même si vous vous êtes fait peur à la fin?

"Oh, pas beaucoup peur. On aurait dû marquer un deuxième but, leur gardien a fait les arrêts en première période. Par contre en deuxième période on a été moins dangereux. Mais c'est une victoire logique, réussie sans six titulaires, c'est une performance pour les joueurs sur le terrain. Je vous avais dit que j'avais confiance en ces joueurs-là. On était les seuls à jouer, et du coup ces trois points-là sont les bienvenus. Mais il faut que ce soit le début d'une série. Trois points, c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut aller chercher une victoire à Dijon. Il faut une dynamique positive. On n'a pas pris de but, c'est bien, et Steve (Mandanda) a fait l'arrêt qu'il fallait à la fin sur De Préville."

Est-ce que vous vous êtes rassurés?

"Réponse vendredi, mais les gars doivent être contents de ce qu'ils ont obtenu ce soir. C'est la récompense de leur travail. Le plus frustrant ces dernières semaines était qu'ils travaillaient bien, il y avait du bon contenu, mais pas les trois points. Les gars sont exemplaires au niveau du boulot, on ne ménage pas notre peine. Je n'oublie pas qu'on était en supériorité numérique, mais un huis clos en supériorité numérique on avait déjà vécu ça (défaite 2-1 à la dernière minute contre Francfort, ndlr)..."

Comment avez-vous vécu le contexte, huis clos et suspension personnelle ?

"Mal. C'est horrible ces huis clos, j'ai déjà dit ça au premier (Francfort en Ligue Europa, ndlr)... C'est horrible, ce n'est pas du football de ne pas avoir de supporters dans les stades. Ma suspension, ça aussi c'est compliqué mais le plus important c'était l'absence des supporters."