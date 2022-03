Adoré et même adulé à Anfield, Divock Origi verra peut-être dans quelques années une statue à son effigie venir s’ériger non loin de celle de Bill Shankly, entraîneur mythique du club. Ses quelques exploits - dont son doublé face au Barça en demi-finale de la Ligue des champions 2019 - lui ont permis de recevoir le qualificatif de "légende" par Jürgen Klopp. Le moment n’est toutefois plus à l’euphorie pour le Belge.