Les Lyonnais, qui menaient 2-0, ont marqué par Moussa Dembélé (26e), Thiago Mendes (43e), Houssem Aouar (63e, 90+3) et Karl Toko-Ekambi (68e), et Montpellier en deux minutes juste avant la pause par Elye Wahi (45+1) et Téji Savanier (45+3 sur pen.). Lyon est 8e à un point de Lens (7e) qui joue à Paris en soirée, et Montpellier, qui n'avait plus marqué depuis trois matches, 11e.