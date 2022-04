Arrivé en octobre 2015 sur les bords de la Mersey, Jürgen Klopp va rester deux ans de plus ! L'information de Goal a été confirmée par The Athletic et par l'entraîneur lui même sur le compte Twitter du club., a déclaré le coach allemand arrivé en 2015, ce qui en fait l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps en Premier League.

Son contrat court désormais jusqu'en 2026. Son bail prenait fin l'an prochain et il a choisi de poursuivre cette belle aventure. Avec les Reds, il a surtout gagné la Ligue des champions et la Premier League. Cette saison, son armada est toujours en lice pour un quadruplé historique. Mercredi, Mané and co ont torpillé Villarreal 2-0 à Anfield et sont bien partis pour aller chercher une troisième finale en C1 depuis qu'il est arrivé en Angleterre.

Plus d'infos à suivre...