Ce dimanche soir, Chelsea et Manchester United se disputaient une place en finale de la FA Cup. Un match important pour les deux équipes. Mais visiblement, David De Gea n'était pas dans son assiette. Il s'est montré malchanceux sur le premier but de Olivier Giroud peu avant la mi-temps puisque l'Espagnol a dévié le ballon de la main gauche sur sa jambe vers le but.

Mais en début de seconde période, De Gea s'est rendu coupable d'une grosse erreur de main. Sur une frappe anodine et lointaine de Mason Mount qui semblait sans danger pour le portier espagnol, celui-ci a mal calculé la trajectoire du ballon.

Décidément une sale soirée pour l'international espagnol qui n'a néanmoins rien su faire sur le troisième but des Londoniens suite à une déviation de Harry Maguire dans son propre but.

Manchester United réduisait l'écart sur un penalty de Bruno Fernandes, sifflé pour une faute de Callum Hudson-Odoi sur Martial (85e).

Michy Batshuayi ne figurait pas dans la sélection de Chelsea.

Chelsea affrontera Arsenal, vainqueur (2-0) samedi du tenant du titre, Manchester City, en finale le 1er août à Wembley. Les 'Blues' tenteront de remporter une neuvième FA Cup, deux ans après leur dernier succès. Arsenal détient le record avec 13 victoires, la dernière en 2017.