La Fédération allemande de football a communiqué l'information ce vendredi matin.

Alors qu'initialement, les deux prochaines journées du championnat d'Allemagne devaient bel et bien se disputer à huis clos, la Fédération allemande a annoncé que les rencontres de la première et deuxième division sont annulées à partir de mardi et ce jusqu'au 2 avril prochain. La prochaine journée, seulement, se tiendra donc à huis clos.

"L'objectif reste toujours d'aller au bout du championnat avant le début de l'été car une fin de saison précoce pourrait avoir des conséquences existentielles pour certains clubs", peut-on lire dans le communiqué de la fédération.