Ce week-end, la Bundesliga reprend ses droits. Il s'agit du premier championnat majeur en Europe à rejouer.

Enfin ! Après 77 jours d'inactivités à cause des mesures liées au Covid-19, la Bundesliga est de retour sur le devant de la scène ce 16 mai. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ce championnat très attractif et tourné vers l'offensive. Mise en lumière d'un championnat en phase de reprise !

Où en est la Bundesliga avant cette 26e journée?

Après un départ catastrophique, le Bayern Munich a presque tout écrasé sur son passage. Depuis le départ de Niko Kovac, limogé début novembre 2019, le plus grand club allemand carbure à une vitesse de... champion. Le remplaçant du Croate, Hans-Dieter Flick, tourne à une moyenne de 2,62 points et a remis un peu d'unité dans un vestiaire qui en manquait.

Derrière le septuple champion en titre, le Borussia Dortmund reste en embuscade. Le club d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard, après une première partie de saison délicate, assure son rang comme second club d'Allemagne. Grâce notamment à la sensation Erling Braut Haaland arrivé pendant le mercato hivernal, Dortmund vient d'enchaîner un 18 sur 21 et se trouve actuellement à quatre points de l'ogre munichois. Le champion d'hiver, le RB Leipzig a vu son avance fondre comme neige au soleil pour se retrouver troisième à un point du club de la Ruhr.

La quatrième place européenne synonyme de C1 devrait se jouer entre le Borussia Monchengladbach, les deux clubs historiques que sont Schalke 04 et le Bayer Leverkusen ainsi que le VFL Wolfsburg.

Pour la relégation, le SC Padeborn n'est pas encore condamné mais est dans une situation dramatique. Dernier avec 16 points, le club promu l'an dernier part avec la faveur des pronostiques pour descendre. Devant lui, le Werder Brême (18 unités) devra certainement se battre jusqu'au bout pour revenir sur Dusseldorf, barragiste pour la descente à la 17e position, qui possède quatre longueurs d'avance. Devant ce trio, quatre formations se tiennent à 4 points avec Mainz, Augsburg, Herta Berlin et Francfort (récent finaliste de C2).

Le favori ?

Depuis 8 ans, le Bayern Munich a la main mise sur la Bundesliga. Le club est celui qui dispose du plus gros chiffre d'affaires (750,5 millions d'euros lors la saison 2018-2019, un record pour le club) et le plus grand palmarès (29 fois champion). Clairement, les Munichois sont les favoris à leur propre succession.

Ils disposent de quatre points d'avance sur le Borussia et possèdent l'effectif le plus expérimenté chez nos voisins. Cet été, ils ont investi plus de 143 millions d'euros en transfert dont 80 pour le seul Lucas Hernandez, champion du monde avec la France. Bref, le Bayern Munich ne joue pas dans la même cour que ses concurrents que sont le Borussia Dortmund et le RB Leipzig.

La grosse affiche de cette 26e journée

Dortmund - Schalke 04 à la Signal Iduna Park. Si le mur jaune ne peut malheureusement pas se garnir à cause des restrictions liées au Covid-19 ce samedi, il s'agit du choc de cette 26e journée. Le derby de la Ruhr est l'un des matchs les plus attendus et les plus prestigieux chez nos voisins. Malheureusement pour Dortmund, Axel Witsel ne sera pas présent pour ce choc entre le deuxième et le sixième. Benito Raman devrait être le seul Diable rouge a fouler la pelouse pour ce retour tant attendu ce samedi.

Dans le bas du classement, Paderborn se déplace à Dusseldorf. En cas de défaite, il se retrouverait à neuf points de son adversaire du jour qui occupe la place de barragiste. Cela signifierait à coup sûr sa rétrogradation en Buli 2 pour le dernier du classement. Le suspense devrait donc être de mise dans ce choc pour la relégation.

Les huit Belges de Bundesliga

Cette saison, il y a huit Belges qui évoluent en Bundesliga. Six d'entre eux ont déjà porté la vareuse des Diables rouges. Axel Witsel (105 sélections) et Thorgan Hazard (26 sélections) font presque figure de taulier dans cette liste. Les deux joueurs de Dortmund seront du voyage lors du prochain Euro qui devrait se dérouler l'an prochain. Dedryck Boyata (Herta Berlin) compte 17 sélections. Il est l'un des premiers choix en cas de blessure de Vincent Kompany comme c'était le cas au début du Mondial en Russie. Koen Casteels, qui faisait partie de l'équipe type de Bundesliga en 2018, est également une valeur sûre du championnat pour Wolfsburg. Chez les Diables, il n'a jamais joué à cause de sa place particulière mais est toujours appelé. Il doit se contenter du statut de numéro trois derrière Courtois et Mignolet. Le portier était également de l'aventure en Russie.

Benito Raman (Schalke 04) et Birger Verstraete (Cologne) ont chacun été appelé une fois avec l'équipe nationale. Ils avaient tous les deux grappillé quelques minutes contre l'Ecosse lors de la victoire des Diables 0-4 à Glasgow en 2019.

Dodi Lukebakio (Herta Berlin) est arrivé l'été dernier en provenance de Watford contre 20 millions d'euros et espère toujours être sélectionné en Equipe A. Enfin Sebastiaan Bornauw, malgré l'arrivée de Kompany au RSCA, avait signé à la surprise générale pour Cologne. Il avait fait son trou avant la crise et était le deuxième meilleur buteur de son équipe (5 buts) en se montrant décisif sur phase arrêtée notamment.

Les stars du championnat

Plusieurs joueurs pourraient se disputer le titre de meilleur joueur de Bundesliga. Un nom sort pourtant un peu du lot: Robert Lewandowski. Le Polonais est un sérial buteur depuis près de 10 ans où il a toujours marqué entre 17 et 30 goals en Bundesliga. Cette saison, il carbure à 25 goals en 23 matchs de championnat. Une vraie machine inarrêtable.

S'il ne disposait pas d'un corps un peu fragile, Marco Reus pourrait clairement se battre avec son ancien coéquipier au Borussia Dortmund pour cette distinction. L'an dernier, c'est d'ailleurs l'Allemand qui avait été plébiscité comme meilleur joueur du championnat. Jadon Sancho fait lui aussi partie des joueurs frissons de Bundesliga. La pépite anglaise de 20 ans sera d'ailleurs l'une des attractions du prochain mercato estival et son prix est estimé à plus de 100 millions d'euros.

Dans les autres équipes, Timo Werner, suivi par Liverpool et le Real Madrid, s'est également affirmé comme l'un des meilleurs à son poste d'attaquant. Aujourd'hui, il est l'un des fers de lance de la Manschafft et a marqué 21 goals et délivré 7 passes décisives en championnat.

Bien sûr, dans cette liste non exhaustive, on peut également citer Axel Witsel qui, depuis son arrivée il y a deux ans, s'est montré très important et avait été élu dans le 11 de l'année à l'issue de la saison dernière.

La pépite

Erling Braut Haaland les a tous épatés. Certains se demandaient comment l'attaquant de 19 ans allait répondre à une exigence supérieure après avoir éclaboussé le championnat autrichien de son talent. Il n'a pas déçu. Depuis son arrivée en janvier, le gamin norvégien a marqué neuf goals en huit matchs. En tout, il est décisif toutes les 52 minutes. Clairement, c'est ce qu'on appelle une acclimatation réussie. Des voix s'élèvent à propos d'un futur transfert au grand Real Madrid cet été. Mais la crise du coronavirus est passée par la et pourrait redistribuer les cartes.

Bundesliga, compétition la plus attractive en Europe

"C’est vrai, c'est exceptionnel. Dans la manière de mettre l’ambiance, Dortmund, c’est un peu comme au Standard… mais fois dix ! En fait, rien que la tribune derrière le but, le mur jaune, c’est la capacité du stade du Standard. L’ambiance était vraiment fabuleuse. On sent la pression que le public nous met et les supporters nous poussent vraiment à aller au bout de nous-mêmes. Même après le premier but encaissé, ils ont continué à chanter. C’était la folie." Axel Witsel ne s'y est pas trompé lorsqu'il a signé pour Dortmund.

C'est bien simple, la Bundesliga c'est le championnat avec le taux d'affluence le plus élevé en Europe. En tout, ce sont 40 683 supporters de moyenne qui s'amassaient dans les stades allemands chaque année. Le Borussia Dortmund était le club qui accueillait le plus de personnes en Europe avec une moyenne de 81.000 tickets vendus. Derrière le mur jaune? C'est le Bayern Munich qui pouvait accepter 75 000 personnes avec un taux de remplissage de 100%. Une vraie folie pour une référence. Malheureusement pour le spectacle, les supporters ne pourront pas s'amasser dans les tribunes pour la fin de championnat...

Qu'à cela ne tienne, le football est déjà de retour sur les pelouses allemandes et c'est une première victoire en soi pour le football.