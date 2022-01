C’est l’un des grands plaisirs foot de votre serviteur, et sans doute de beaucoup d’entre vous : le Match of the Day de début janvier après le troisième tour de la FA Cup. Ce voyage dans les divisions inférieures anglaise, dans ces stades qui n’ont pas bougé depuis un siècle où les stars de Premier League viennent salir leurs beaux vêtements.

Et parfois s’embourber dans une ambiance phénoménale. Il y a toujours de belles histoires à raconter, comme celle de Joe Ironside, unique buteur pour Cambridge United (D3) sur la pelouse de Newcastle, le club qu’il a longtemps supporté depuis les tribunes.