La chronique de Jonathan Lange : Au FC Barcelone, plus qu’une crise Championnats étrangersChronique Jonathan Lange © AP

Une chronique signée Jonathan Lange.



Au moins, là-dessus, le FC Barcelone reste cohérent avec son slogan. Lui qui se veut être plus qu’un club pique depuis un peu plus d’un an plus qu’une crise. Dont il espère enfin sortir ce dimanche à l’occasion des élections présidentielles initialement prévues le 24 janvier dernier.



(...)