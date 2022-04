Ils forment une équipe type qui donne le tournis et qui ne dépareillerait pas si elle s’était invitée cette semaine en quarts de finale de la Ligue des champions. Onana dans les buts. Une charnière avec Rüdiger, Christensen et Denayer. Un milieu porté sur l’attaque avec Sergi Roberto, Pogba, Kessié, Brozovic et Ousmane Dembélé pour alimenter un duo Mbappé-Dybala.

Cette association n’est pas un fantasme, elle rassemble simplement des éléments en fin de contrat au 30 juin prochain. L’avenir de certains est déjà tracé (Onana va rejoindre l’Inter) quand celui des autres est une source de fantasme. De rancœur aussi.