A -t-il apprécié le spectacle ? L’a-t-il seulement regardé ? Il ne faut présumer de rien avec José Mourinho mais un Paris SG - Manchester City en demi-finale de Ligue des champions ne se manque pas. Même pour lui.

En voyant, d’un côté, celui à qui il a succédé à Tottenham et, de l’autre, son meilleur ennemi, le Portugais a dû prendre aussi une belle claque. De là à se remettre en question ? Impossible à dire encore une fois vu son ego mais les faits sont là et lui n’est plus là.

Les ressorts de la machine à gagner des titres sont de plus en plus grippés. Cassés même, ce qui rend caduc son argument favori qui consiste à renvoyer les trophées remportés au visage de ceux qui critiquent l’absence de jeu de ses équipes.