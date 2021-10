Mesdames, messieurs, merci, le vote est désormais clôturé. Dimanche à minuit, c’était fini. Plus possible de rentrer son choix ultime pour le Ballon d’or 2021. Qui succédera à Lionel Messi, élu en 2019 pour la sixième fois de sa carrière (record absolu) ? La chèvre (soit le Goat pour The Greatest of all Time) argentine Lionel Messi et l’étalon portugais Cristiano Ronaldo se sont partagé de manière gargantuesque le trophée depuis 2008, ne laissant qu’une maigre miette à Modric en 2018.