Increvable comme José Mourinho. Ce dimanche, le Portugais de 58 ans a fêté son 1000e match par une belle victoire contre Sassuolo. De son propre aveu, il risque de se souvenir longtemps de cette rencontre symbolique. "C’était mon 1000e match en tant qu’entraîneur et je m’en rappellerai toute ma vie !", a-t-il expliqué à la fin de la rencontre. Grâce à un but de Stephan El Shaarawy à la 91e minute, le Mou a gagné son 640e match de sa carrière.

Ému, il a été plutôt honnête après la rencontre. "Je vous ai menti en semaine quand je vous ai dit que ce n’était pas un match spécial pour moi", a-t-il également expliqué en conférence de presse. En fin de rencontre, il l'a prouvé en réalisant un énorme sprint pour communier le but du Pharaon avec ses joueurs. "Ce 1000e match, je ne l’oublierai jamais. Pinto (directeur sportif de la Roma) m’a dit que le dieu du foot ne pouvait pas faire en sorte que je perde mon 1000e match. Il avait sans doute raison. Je ne voulais pas célébrer cet anniversaire par une défaite. Ma course était celle d’un enfant qui réalise son rêve."

Depuis 2004, le Special One a gagné partout où il est passé excepté à Tottenham. Avec à la clé 25 trophées depuis ses débuts et son premier trophée avec Porto. Cependant, Mourinho est en perte de vitesse ces dernières années et son dernier trophée remonte à 2017. Cette année-là, il avait gagné la League Cup avec Manchester United ainsi que l’Europa League.