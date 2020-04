Six membres du conseil d'administration du FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, ont démissionné en signe de mécontentement par rapport à la politique du club en pleine crise du coronavirus. L'information est ressortie vendredi dans une lettre ouverte aux supporters tombée dans les mains des médias locaux.

Deux des quatre vice-présidents du club, Emili Rousaud et Enrique Tombas, ont démissionné tout comme Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia et Maria Texidor, membres du conseil d'administration. Le club n'a pas encore réagi à l'information. Dans la lettre ouverte, il est expliqué que les directeurs ont posé des questions sur la politique du président Josep Maria Bartomeu et plus précisément sur l'approche par rapport à la crise du coronavirus.

Celle-ci a un grave impact sur le puissant club catalan et a mené à une réduction drastique du salaire des joueurs. Lionel Messi et ses équipiers ont fait l'impasse sur 70% de leur salaire. Les administrateur démissionnaires demandent à Bartomeu des élections présidentielles anticipées. Ils ont aussi critiqué le fait qu'une société ait été engagée en début de l'année pour enquêter sur ce qui apparaît sur le club sur les réseaux sociaux.

Le Barça a remporté l'année dernière son huitième titre de champion d'Espagne en onze ans et occupe la tête de la LaLiga, actuellement suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. L'Espagne est un des pays les plus touchés dans le monde avec 15.238 décès et plus de 150.000 cas positifs.