René Malleville est sans doute le supporter le plus populaire de l'Olympique de Marseille. En préambule de Marseille-Monaco (1-1), il a répondu à nos questions sur la crise connue par son club.

85.000 abonnés sur Twitter, plusieurs apparitions médiatiques remarquées et une certaine faculté à dire tout ce qu'il pense: René Malleville n'est pas un fan de foot comme les autres. Au Vélodrome, il est connu pour son franc-parler et c'est évidemment vers lui que l'on s'est tourné en marge de Marseille-Monaco, où nous avons réalisé un DH Inside que vous pourrez découvrir ce mercredi. "C'est un crise d'enfants gâtés", résume-t-il, regrettant que Marseille était devenu un club bien trop confortable pour des joueurs trop riches, trop vite.



Le nul obtenu contre Monaco, non sans trembler en fin de partie, n'a rien arrangé puisqu'une discussion assez animée entre les joueurs et une partie des supporters a suivi le coup de sifflet final.