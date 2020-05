Le championnat de football anglais reprendra le 17 juin prochain.

Après la Bundesliga et la Liga, la Premier League sera la troisième championnat majeur à reprendre ses droits. Il s'agira du 17 juin prochain après qu'un accord ait été trouvé entre les clubs concernant le calendrier. Les clubs, qui sont retournés à l'entrainement la semaine dernière, reprendront la compétition le 17 tout d'abord avec deux matches en retard, Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal.

Le week-end suivant, les 19 et 20 juin, se disputera la 30e journée, première des neuf journées qu'il reste à disputer pour en terminer avec la saison anglaise 2019-2020. A ce stade, Liverpool, déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, compte 25 points d'avance sur Manchester City (un match en moins). Suivent Leicester (3e) et Chelsea (4e), tandis que Bournemouth (18e), Aston Villa (19e) et Norwich (20e) sont relégables. Les 20 clubs de Premier League doivent encore discuter du reste du calendrier avant de finaliser la décision par un vote, mais un accord de principe a été trouvé sur cette date, précise la BBC, alors que les quotidiens le Mirror et le Telegraph ont également cette information.

Mercredi, le championnat anglais avait fait un grand pas vers la reprise en autorisant à nouveau les entraînements avec contact. Cela signifie que les clubs n'auront que trois semaines pour remettre en forme leur effectif avant le retour à la compétition, une période que beaucoup jugent trop courte car elle pourrait favoriser des blessures.

Selon le Times de jeudi, les clubs et les diffuseurs devaient trancher entre une reprise le week-end du 20 ou celui du 27, l'objectif prioritaire étant de terminer la saison le 2 août.

Cela laisse donc 7 semaines aux instances pour caser les 9 journées pleines restantes, dont deux pourraient être intercalées en milieu de semaine, expliquait le journal. La finale de la Coupe d'Angleterre se déroulerait, elle, le 9 août.

Pour rappel, la Liga, elle, devrait reprendre à partir du 12 juin.