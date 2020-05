Le chroniqueur vedette de la BBC a pris sa plus belle plume pour conter les louanges du génial argentin.

"Lionel Messi est un joueur qui suscite des émotions comme aucun autre. Il transforme le sport en art", c'est dans ces termes élogieux que l'ancien international anglais Gary Lineker commence son ode à la gloire de La Pulga. Aujourd'hui chroniqueur à la BBC, celui-ci ne tarit pas d'éloge sur le joueur du Barça.

"Chaque fois que je le regarde, il y a des moments où vous dites simplement 'comment fait-il cela ?' Il réalise des choses trois ou quatre fois par match que je n'ai probablement jamais réussi une seule fois dans ma carrière. Il réalise des choses que personne d'autre ne peut faire", constate, ébahi, le présentateur de Match of the Day, qui compare Messi à Michael Jordan, dont le documentaire The Last Dance, a été diffusé il y a quelques semaines sur ESPN. "On pourrait décrire Messi de la même manière que Jordan, comme une icône dont l'impact et la capacité transcendent de loin son propre sport."

Comme souvent, on compare le jeune Argentin à son grand rival de la décennie, Cristano Ronaldo. Si sur certains points, Lineker avoue que le Portugais est suprérieur à l'Argentin, "c'est un meilleur buteur par exemple", l'ancien joueur affirme que le joueur du Barça est un profil plus complet. "Meilleur dribbleur, meilleur passeur, "il voit des choses que des personnes normales ne voient pas. C'est comme s'il regardait le match du dessus en jouant en même temps, mais même cela ne rend pas justice à son génie."

Gary Lineker est également impressionné par la longévité de Lionel Messi qui est au sommet du football depuis près de 15 ans. "Peut-être que la grandeur de Ronaldo a également aidé, car ils se sont l'un et l'autre poussés à des sommets encore plus élevés au fil des ans. Mais il n'y a jamais eu de problèmes en dehors du terrain pour distraire Messi, contrairement au chaos qui entourait souvent Maradona à son apogée, et il dément le mythe selon lequel les génies ont des défauts."

Gary Lineker n'hésite justement pas à comparer Messi à son illustre compatriote mais les défauts en moins. "Je n'ai jamais pensé voir un meilleur joueur que Maradona, mais quand je regarde Messi, il fait tout et plus que Diego ne pourrait faire", poursuit l'Anglais qui estime que critiquer Messi parce qu'il n'a jamais remporté de Coupe du monde, et est resté au Barça toute sa carrière est un non-sens.

"Nous ne l'avons pas vu depuis plus de deux mois maintenant à cause de la pandémie de coronavirus mais il semble que la Liga va reprendre à huis clos très prochainement en Espagne. Ce ne sera pas pareil sans public, cela ne fait aucun doute, mais Messi est peut-être la seule chose que nous pourrons apprécier sur le football sans fans" a conclu Gary Lineker.