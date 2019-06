La période de transferts approche...





Ce dimanche soir, le Portugal a remporté la toute première édition de la Ligue des Nations. Grâce à un but de Gonçalo Guedes à l'heure de jeu, les hommes de Fernando Santos ont battu les Pays-Bas.





Après la rencontre, Cristiano Ronaldo est allé trouver un joueur adverse pour lui parler quelques secondes : Matthijs De Ligt. Le Hollandais, qui sort d'une saison pleine avec l'Ajax Amsterdam, attire le regard des grands clubs. D'après NOS, la chaîne de télévision publique hollandaise, Ronaldo est venu demande à De Ligt de le rejoindre à la Juventus.













"Je ne l'avais pas compris au début", explique Matthijs De Ligt à NOS. "J'étais un peu surpris, j'ai rigolé mais je n'ai rien répondu. J'étais juste déçu de la défaite, c'était la seule chose que j'avais en tête."





Le défenseur de 19 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait mais n'exclut pas un départ vers la Juventus, ou vers un autre grand club. "Franchement, je n'y pense pas. Je vais d'abord partir en vacances et me reposer. Je vais laisser les choses se passer et nous verrons par la suite..."