Deux ans après, revoilà le Ballon d’or. Non attribué en 2020 à cause de la pandémie, le trophée individuel le plus convoité du football sera décerné ce lundi soir, approximativement sur le coup de 21 h 30. En attendant la rédaction de La Dernière Heure-Les Sports + s’est mise dans la peau du panel de journalistes internationaux qui a voté à partir d’une liste de 30 noms.

Et le verdict est sans appel : le Polonais Robert Lewandowski récolte aisément une majorité de nos suffrages, devant Karim Benzema, Jorginho et Lionel Messi.

Fréderic Bleus