Ce samedi, Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal (5-1) pour s'isoler en tête de la Premier League.





Menés au score dès la onzième minute, les Reds n'ont pourtant jamais paniqué et sont revenus dans la rencontre grâce à un doublé de Roberto Firmino en nonante secondes. Le Brésilien a ouvert le festival du trident MSF puisque Sadio Mané et Mohamed Salah, dans l'ordre, ont aussi trouvé le chemin des filets. A l'autre bout du terrain, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas de quoi se réjouir.





Aligné à la pointe du trio offensif d'Unai Emery, également composé d'Iwobi et Ramsey, le Gabonais a touché seulement treize ballons en 71 minutes avant d'être remplacé par Alexandre Lacazette. Plus frustrant encore pour PEA, la moitié de ses touches l'a été sur des coups d'envoi (les cinq buts adverses et le début de la deuxième période).





Auba s'est retrouvé isolé par le pressing des Reds, qui empêchait les Gunners de développer leur jeu. Il n'a en outre pas été capable de remporter son match dans le match avec la charnière centrale Van Dijk-Lovren.

Si Arsenal a malgré tout essayé de jouer l'attaque,s'est retrouvé isolé par le pressing des, qui empêchait lesde développer leur jeu. Il n'a en outre pas été capable de remporter son match dans le match avec la charnière centrale Van Dijk-Lovren.





Une rencontre à oublier donc pour l'ancien joueur de Dortmund, comme pour Arsenal qui pointe désormais à seize points des leaders liverpuldiens, et qui pourrait voir Manchester United venir menacer sa place qualificative pour l'Europa League.