Les joueurs et les membres du personnel des clubs de Serie A de football doivent d'abord être testés, pour savoir s'il sont infectés par le coronavirus, puis isolés dans des camps d'entraînement avant de pouvoir poursuivre la saison.

Tel est l'avis formulé par la Fédération italienne de football (FIGC) mercredi. Cette recommandation est l'une des lignes directrices élaborées par la commission médicale de la FIGC. La Fédération italienne espère qu'après le 3 mai, lorsque le confinement actuel prendra fin, les clubs pourront recommencer à s'entraîner.

"Afin de reprendre le football en toute sécurité, il est essentiel de mettre au point les meilleures procédures possibles", a déclaré le président de la FIGC, Gabriele Gravina.

"Nous travaillons sans hâte, mais aussi sans nous reposer afin d'être prêts lorsque les institutions nous donneront le feu vert".

Il reste douze journées à jouer en Serie A. L'Italie est l'un des pays les plus sévèrement touchés par le coronavirus dans le monde. De nombreux footballeurs et employés de clubs ont également été infectés par le virus pulmonaire en Italie. Mercredi, le champion national en titre, la Juventus, a annoncé que ses deux joueurs Daniele Rugani et Blaise Matuidi sont maintenant guéris du Covid-19.

.