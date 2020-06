Le milieu allemand Thomas Müller, qui réalise une excellente saison avec le Bayern Munich, ne doit pas espérer un retour en équipe nationale.

Oliver Bierhoff, le directeur technique de la fédération allemande de football, l'a confirmé mardi dans une interview au magazine Kicker.

"Je suis très content pour Thomas", a lancé Bierhoff. "Ses prestations sont excellentes mais Joachim Löw a pris une décision claire. Les joueurs qui faisaient partie des dernières sélections, et qui ont convaincu, gardent la confiance du sélectionneur."

Début 2019, Löw avait décidé de ne plus faire appel à Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels dans sa sélection. Müller s'était alors dit surpris et déçu. Il avait alors décidé de ne plus répondre aux questions sur la Mannschaft pour se concentrer uniquement sur le Bayern. Avec sept buts et dix-huit assists cette saison, il joue un grand rôle dans la saison des Bavarois, en route pour un neuvième titre de champion d'Allemagne consécutif.

En février, Löw avait déjà déclaré que les chances d'un retour de Müller étaient "très minces" et est soutenu donc par son directeur technique. "Jogi a pris une nouvelle voie. C'était une décision difficile et il veut donner sa confiance aux jeunes", a conclu Bierhoff.