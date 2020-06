Fritz Keller, président de la Fédération allemande de football (DFB), envisage la présence de 1.000 personnes pour la finale de la Coupe d'Allemagne.

Elle doit se tenir le 4 juillet au stade Olympique de Berlin et opposera le Bayer Leverkusen au Bayern Munich, sacré champion national mardi soir pour la huitième fois de rang.

Depuis le début de la reprise du football en Allemagne après trois mois de pause forcée en raison de la crise du coronavirus, toutes les rencontres se sont disputées à huis clos. Il existe toutefois une ouverture en vue de la finale de la Coupe.

"Le Sénat est responsable. A Berlin, les événements rassemblant jusqu'à 1.000 personnes sont autorisés (à partir du 30 juin, ndlr). Si le Sénat donne son accord, alors allons-y", a déclaré Keller mardi soir.

Des discussions entre politiciens et acteurs du football étaient déjà engagées. Le monde politique avait déjà notifié qu'aucun traitement de faveur ne serait d'application pour le ballon rond.

De plus, le nombre de 1.000 personnes présentes dans le stade doit les équipes et l'encadrement, les médias et d'autres personnes de l'organisation, ce qui ne laisse que quelques centaines de places pour les supporters dans le stade, dont la capacité est de 74.000 places.