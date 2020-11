La Fiorentina, 12e de Serie A après sept journées, a évincé lundi soir son entraîneur Giuseppe Iachini et l'a remplacé par Cesare Prandelli qui a déjà été sur le banc de la Viola entre 2005 et 2010.

"Après une analyse attentive et scrupuleuse du début de saison et des résultats obtenus, le club estime que la meilleure solution est de mettre fin aux fonctions de l'actuel entraîneur", annonce sur son site la Fiorentina. Giuseppe Iachini, arrivé au club il y a moins d'un an, en décembre 2019, est le premier entraîneur limogé cette saison dans la 1re division italienne. Cesare Prandelli, ex-sélectionneur de l'équipe d'Italie (2010-14), dirigera son premier entraînement dès mardi après-midi, précise la Viola.

Il retrouve un club qu'il a qualifié à deux reprises pour la Ligue des champions et emmené en demi-finale de l'Europa League, rappelle encore le club où évolue notamment Franck Ribéry. Agé de 63 ans, Prandelli était sans emploi depuis juin 2019 quand il a quitté la Genoa. Il a dans le passé également entraîné Atalanta, Lecce, Hellas Vérone, Parme, Galatasaray, Valence et Al-Nasr.