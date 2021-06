La Fiorentina devait initialement être entraînée par Gennaro Gattuso. Mais trois semaines après l'annonce officielle de son arrivée, alors que le contrat n'était pas encore signé, le club et l'ancien entraîneur de l'AC Milan et de Naples décidaient, d'un commun accord, ne pas poursuivre l'aventure en raison de désaccords concernant le recrutement. Italiano, 43 ans, s'est révélé au sein du Spezia qu'il a fait monter en Serie A pour la première fois de son histoire en 2020 et qu'il a réussi à maintenir en première division au terme de la saison écoulée.